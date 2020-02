"Quel terreno l'ho usucapito non può essere occupato": Comune trascinato a giudizio

Il Comune ha occupato – per realizzare opere di pubblica utilità – un fondo rustico di contrada Fontanelle, ad Agrigento. L’ente, adesso, è stato citato davanti alla Corte d’appello di Palermo da un agrigentino che ritiene d’averlo usucapito quell’appezzamento di terreno. Usucapione dovuta al fatto – secondo l’agrigentino – che lo ha coltivato, recintato e mantenuto costantemente, a proprie spese, per almeno 30 anni.

L’uomo si era già rivolto al tribunale di Agrigento chiedendo, appunto, di dichiarare acquisito per usucapione ordinaria quel terreno. La proprietaria legittima è stata convenuta in giudizio. La donna ha eccepito che il terreno oggetto di contenzioso sarebbe divenuto proprietà del Municipio a seguito di occupazione. L’agrigentino non s’è di fatto rassegnato alla sentenza di primo grado ed ha chiesto, adesso, alla Corte d’appello di riformare la sentenza di rigetto del tribunale di Agrigento. Il sindaco della città dei Templi, Lillo Firetto, ha autorizzato la costituzione in giudizio dell’ente davanti alla Corte d’appello. Sempre il sindaco ha conferito l’incarico di difesa e rappresentanza di palazzo dei Giganti al funzionario specialista avvocato Rita Salvago che è dipendente dello stesso Municipio.