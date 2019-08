Progetto "Terravecchia" a rischio, il Comune: "Pronti a trovare un nuovo partner privato"

Il progetto Terravecchia è oggi seriamente a rischio completamento. I lavori, fermi ormai da alcuni anni, si erano bloccati quando si era avviata una revisione complessiva del progetto di realizzazione di alcuni alloggi a canone sostenibile, inseriti nel programma di riqualificazione di una delle porzioni più antiche del centro storico agrigentino.

Da allora però nulla si è mosso: i luoghi sono oggi in stato di profondo abbandono e non si ode più il rumore di una ruspa da diversi mesi. "Al momento stiamo attendendo che sia il privato ad avviare i lavori di costruzione seguendo il nuovo progetto che è stato predisposto dalla Soprintendenza ai beni culturali e che salvaguarderà le evidenze storico-archeologiche emerse - spiega il sindaco Lillo Firetto -, Abbiamo provveduto a sollecitare più volte la ripresa delle opere ma non abbiamo finora ricevuto una risposta positiva. E' probabile che come Comune saremo costretti a ricercare un nuovo partner per il progetto che, come noto, prevede una compartecipazione pubblico-privato". La revisione progettuale del piano, tanto contestato e avviato nel 2012, si ritenne necessaria perché durante le fasi di sbancamento dell'area del crollo dell'ex collegio Schifano emersero le tracce di una chiesa abbandonata, il tratto di un ipogeo e alcuni locali scavati nella pietra e dedicati originariamente forse a lavatoio pubblico. Scattarono quindi dei provvedimenti di tutela che hanno portato a modificare il progetto "inglobando" proprio questi resti e a prevedere uno spazio pubblico di fruizione.

La società aveva già annunciato azioni legali contro il Municipio per la mancata ripresa dei lavori negli anni passati, lamentando un presunto - e milionario - danno economico.