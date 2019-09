Tentata truffa dello specchietto, l'allarme dilaga sui social

Tentata truffa dello specchietto in via Cavaleri Magazzeni, fra San Leone e Cannatello. L'automobilista non ha però abboccato ed è stato lanciato l'allert su Facebook a fare attenzione ad una "Alfa Romeo 147 di colore grigio con due malviventi a bordo". Secondo quanto avrebbero raccontato diversi automobilisti, ad agire sarebbero stati un uomo e una donna con un bambino al seguito. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. La coppia sarebbe stata notata mentre si trovava sul ciglio della strada, verosimilmente in attesa di autovetture di passaggio da poter colpire per poi chiedere il risarcimento dei danni.