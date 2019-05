"Tentano di occupare abusivamente una casa popolare": bloccati due giovani

Una coppia di agrigentini ventitreenni avrebbe tentato di occupare abusivamente una casa popolare di via Lucrezio, nel quartiere commerciale del Villaggio Mosè. Ad accorgersene, richiedendo l’immediato intervento della polizia di Stato, è stato l’uomo che, a quanto pare, dovrebbe diventare – dopo il decesso del precedente proprietario dell’alloggio popolare – il nuovo assegnatario.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, non appena raccolto l’Sos, si sono immediatamente precipitati al Villaggio Mosè e di fatto è stata evitata l’occupazione abusiva dell’appartamento. La coppia di giovani agrigentini non è stata denunciata: il reato non è stato, del resto, commesso. Così come non c’è stato nemmeno il danneggiamento. Entrambi sono stati però naturalmente identificati e la loro situazione verrà, inevitabilmente, segnalata ai Servizi sociali. Perché anche loro hanno bisogno di un alloggio popolare. La “guerra” per l’assegnazione di case dell’Iacp è di fatto, ad Agrigento come nel resto della provincia, sempre in corso.