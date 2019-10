Temporali, forti raffiche di vento e rischio esondazioni: diramata l'allerta "rossa" e disposta la chiusura delle scuole

Da "gialla" a "rossa". A partire da stanotte e per le prossime 24 ore, praticamente fino a mezzanotte di domani, sull'Agrigentino sono previste fortissime e abbondanti piogge e temporali. In maniera particolare, la situazione sarà allarmante - stando a quanto è stato reso noto dalla Protezione civile regionale - a partire dalla tarda mattinata. Previste anche forti raffiche di vento, il mare sarà invece molto mosso.

Potrebbero verificarsi fenomeni localizzati di esondazione lungo i corsi d'acqua a valle delle dighe. La Protezione civile regionale, in queste ore, sta diramando l'allerta - "rossa" appunto, che è quella dell'allarme, - a tutte le centrali operative delle forze dell'ordine e dei soccorritori, nonché a tutte le sedi comunali di Protezione civile per attivare, ognuno nel proprio territorio, i piani per il rischio idrogeologico e idraulico.

I sindaci chiudono le scuole

I sindaci di Cammarata e Favara, rispettivamente Vincenzo Giambrone e Anna Alba, hanno già deciso: scuole chiuse nella giornata di domani. Entrambi gli amministratori in questi minuti hanno già dato disposizione di far redigere l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. "Non ci sono altre soluzioni, è allerta 'rossa' ed è molto, ma molto, pericolosa" - ha detto il sindaco di Cammarata - . Anche a Porto Empedocle, ad Agrigento e Canicattì, i sindaci Ida Carmina, Lillo Firetto ed Ettore Di Ventura, hanno dato la stessa identica disposizione.