Gli impianti del teatro Pirandello, il Comune è a "caccia" di 300 mila euro

Per la fondazione-teatro Luigi Pirandello serve potenziare l'efficienza dell'impianto di climatizzazione, i sistemi antincendio attivi e passivi e le componenti per la riduzione dei consumi energetici. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha deciso di far partecipare l'ente all'avviso pubblico "per la presentazione di progetti relativi ad interventi e per spese di investimento nel settore teatri" del dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana della Regione. L'importo complessivo del progetto - approvato in linea amministrativa e il cui responsabile unico del procedimento è l'ingegnere Francesco Vitellaro - che è, adesso, a "caccia" di soldi è di 299.395 euro.