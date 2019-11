La Regione apre la borsa: in arrivo quasi 4 milioni per i 18 teatri dell'Agrigentino

Oltre trentadue milioni di euro dal governo regionale per la riqualificazione di 161 teatri dell’isola. Lo ha disposto il governatore Nello Musumeci. I fondi - stanziati per interventi di restauro, ripristino, ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica - consentiranno la modernizzazione di strutture esistenti e l’apertura sia di nuovi spazi che di sale chiuse da tempo al pubblico. Le risorse saranno erogate dal dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, diretto da Sergio Alessandro, che ha già predisposto la relativa graduatoria. Fra questi fondi ci sono anche quelli per i 18 teatri di Agrigento e della sua provincia: 3 milioni e 900 mila euro per la precisione.

"Una bellissima notizia per la cultura e per i luoghi della cultura nella provincia di Agrigento - ha commentato il coordinatore provinciale di #diventeràbellissima, Gioacchino Alfano, - . Di questi fondi più di 1 milione sono destinati alle strutture del Comune di Agrigento, tra queste il Palacongressi che da tempo necessita di importanti interventi di manutenzione. Investire sul territorio e nella cultura è importante oggi più che mai. Restituiamo al teatro il ruolo che gli spetta quale fondamentale centro cultura e di aggregazione".