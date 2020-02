Tari 2020, in arrivo 30 mila bollette: ecco quando si dovrà pagare

Il servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione e rendicontazione degli esiti è stato affidato. Sono circa 30 mila i contribuenti agrigentini che – a partire dai prossimi giorni – riceveranno le bollette della tassa sui rifiuti, la cosiddetta “Tari”.

“Tari” che – secondo quanto è stato deliberato alla fine di gennaio dello scorso anno, dal consiglio comunale di Agrigento, - si pagherà, per l’anno 2020, in quattro rate. La prima rata scadrà giorno 17, la seconda: il 16 aprile, la terza: il 17 agosto e la quarta rata scadrà il 16 ottobre. E’ stata data però facoltà ai contribuenti agrigentini di effettuare il versamento delle rate in un’unica soluzione: entro la scadenza stabilita per il versamento della seconda rata. Ogni plico da spedire è costituito da un avviso di pagamento, stampa F/R e cinque modelli di F24. “L'ufficio di palazzo dei Giganti non dispone di adeguata attrezzatura per potere effettuare la stampa in proprio degli avvisi” – è stato subito evidenziato dal Comune - . L’ente ha dunque fatto ricorso all’affidamento diretto del servizio di stampa, imbusta mento, postalizzazione e rendicontazione degli esiti, degli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti. Servizio che è stato affidato alla ditta Eurisko Post srl di Napoli per l’importo di 22.500 euro, oltre Iva.

Da quando è stato avviato il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” e s’è registrato il contemporaneo e indiscriminato fiorire di grandi e piccole discariche a cielo aperto, anche fra gli amministratori non s’è parlato d’altro: sono il frutto – le discariche – di tutti coloro che non risultano presenti nella cosiddetta anagrafe tributaria. Evasori. Agrigentini che non hanno mai pagato la bolletta dei rifiuti. Tanti quelli scoperti a seguito delle sanzioni elevate dalla polizia municipale. Ma tanti anche coloro che si sono autodenunciati. Di fatto, se nel maggio del 2018 – quando c’era da spedire la Tari – il Comune scriveva di inviare 26.344 bollette ad altrettanti contribuenti agrigentini e sperava d’arrivare entro la fine dello stesso anno fino a 29 mila contribuenti, adesso gli avvisi che stanno per partire sono circa 30 mila.