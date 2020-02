Il Tar: l'Euroform ammessa ai finanziamenti, si riattivano i corsi

L’associazione Euroform ha ottenuto l’ammissione al finanziamento di 27 progetti formativi e potrà quindi avviare i corsi. Si tratta dei progetti formativi a valere sull’avviso pubblico 28/2019 per “Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale II, III, IV annualità-a.s.f. 2019-2020” e potrà quindi avviare i relativi corsi.

L’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale aveva pubblicato le tre graduatorie definitive non ammettendo al finanziamento l’associazione Euroform per la realizzazione dei progetti della stessa presentati per la II, III e IV annualità. La pubblica amministrazione poneva a motivo del provvedimento della mancata ammissione, il fatto che le sedi corsuali occasionali che l’Euroform aveva indicato come sedi dove svolgere i progetti formativi presentati erano prive dell’accreditamento richiesto dal bando di concorso.

L’associazione Euroform proponeva ricorso al Tar Sicilia con il patrocinio degli avvocati Ignazio Valenza e Gaetano Mattina. Sono stati evidenziati - dai legali - una serie di vizi di legittimità rinvenibili nell’operato della pubblica amministrazione e nello specifico il fatto che l’accreditamento richiesto dal bando e dalle leggi regionali di settore non riguardava le sedi occasionali ma la sola sede operativa direzionale dell’organismo di formazione; accreditamento quest’ultimo posseduto dall’associazione Eurofom in conformità alla normativa di riferimento.

La prima sezione del Tar Sicilia, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Valenza e Mattina nell’interesse dell’associazione Eurofom, ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso sospendendo per l’effetto i provvedimenti impugnati. L’associazione Euroform potrà quindi avviare i percorsi formativi di istruzione e formazione professionale II, III, IV annualità-a.s.f. 2019-2020.