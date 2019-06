"Tangenti all'Irfis in cambio di prestiti a tassi agevolati", parte il processo a carico di 17 imputati

Alcune notifiche non sono andate in porto, il procedimento in via preliminare è stato rinviato al 26 settembre. Falsa partenza del processo a carico di diciassette imputati dell'inchiesta "Giano Bifronte" che ipotizza un giro di tangenti in cambio della concessione di prestiti a tasso agevolato da parte dell'Irfis, istituto di credito di cui la Regione è unico azionista.

Il dibattimento doveva aprirsi davanti ai giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, dopo i rinvii a giudizio decisi, lo scorso 14 marzo, dal gup Giuseppe Miceli.