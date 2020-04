Tutti ai balconi col naso all'insù, arriva la Superluna

Arriva la Superluna più vicina del 2020, che appare il 7% più grande e il 15% più luminosa di una normale Luna piena. E' la terza dell'anno, dopo quelle di febbraio e marzo 2020 ed è un'occasione da non perdere per scoprire la bellezza del cielo notturno, dal balcone o dalla finestra, in un periodo in cui ci si vive in casa per limitare la diffusione del Coronavirus.

La notte tra il 7 e l'8 aprile il nostro satellite raggiunge la fase di Luna Piena in prossimità della minima distanza dalla Terra (perigeo), prevista alle 20,10 del 7 aprile e pari a 356.908 chilometri contro la distanza media di poco più di 384.000 chilometri.