Quarantena Covid-19, albergo è disponibile ad accogliere i positivi

La disponibilità dell'hotel Akrabello è stata accolta dall'Asp. La stipula del rapporto convenzionale resta però subordinata - è stato scritto dalla stessa azienda sanitaria provinciale - al rilascio dell'autorizzazione del dipartimento regionale. Ad Agrigento, come nel resto di tutta l'isola, sono state cercate - dal dipartimento generale della Pianificazione strategica della Regione - strutture alberghiere per ospitare persone positive al Covid-19. A farsi avanti, rispondendo a questa istanza, è stato l'hotel Akrabello che potrebbe venire utilizzato dunque per l'assistenza ai pazienti positivi al tampone che non hanno necessità di ricovero o a quanti sono stati appena dimessi dagli ospedali ma sono ancora positivi o, ancora, a quanti - in assenza di tampone - hanno bisogno di essere sottoposti a quarantena.

L'avviso della Regione prevedeva una "contrattualizzazione vuoto per pieno". "I contenuti di massima delle convenzioni - ha ricordato l'Asp - prevedono il pagamento al consumo e ciò in province che non hanno provveduto ad alcuna contrattualizzazione. E' appena il caso di evidenziare che in siffatta condizione il pagamento a consumo e il pagamento vuoto per pieno, previsto come contenuto di massima della convenzione, sostanzialmente si equivalgono perché perché la struttura contrattualizzata dovrà quasi immediatamente essere saturata con il ricovero dei soggetti da allocare e pertanto - prosegue l'Asp - tale circostanza non potrà essere considerata ostativa alla concreta attuazione della strategia regionale di contrasto al diffondersi dell'epidemia".