Auto in doppia e tripla fila? Posteggiate sui marciapiedi e in divieto? 105 multe

Auto lasciate in divieto di sosta? Posteggiate sopra i marciapiedi o in seconda e terza fila? Ci sono punti della città dove parcheggiare l'auto è un po' complicato e dove, sistematicamente, si assiste ad una vera e propria bolgia. A non perdonare è però lo "Street control" della polizia municipale. Soltanto nelle sue due ultime uscite sono state sanzionate ben 105 auto che erano, appunto, parcheggiate in divieto di sosta o sopra i marciapiedi.

Ma sono state pizzicate anche 5 autovetture con revisione scaduta e sei veicoli sono stati invece sequestrati perché erano senza copertura assicurativa. La sofisticata e innovativa apparecchiatura della polizia municipale di Agrigento, che è coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, di fatto, non perdona.