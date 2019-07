Niente cinture di sicurezza allacciate, 63 multe in tre giorni

Sessantatre violazioni in tre giorni. Anche nell'Agrigentino si è svolta l'operazione "Alto impatto" per il contrasto del mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli. Ad occuparsi dei controlli è stata la polizia Stradale di Agrigento, con i suoi distaccamenti di Canicattì e Sciacca. Sono stati sanzioni 43 conducenti di mezzi, 10 passeggeri seduti sui sedili anteriori e 7 su quelli posteriori, oltre a tre genitori che non avevano provveduto a sistemare i propri figli a bordo del veicolo negli specifici sistemi di ritenuta.