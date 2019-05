Dedicata una strada ai fondatori di Akragas, ma è "riciclata"

Il tratto di strada Panoramica dei Templi che dal tempio di Giunone arriva alla rotatoria omonima, d’ora in avanti si chiamerà "via Aristono e Pistilo". Lo ha deliberato la Commissione toponomastica del Comune che, accogliendo la richiesta della Giunta, ha attribuito questa strada ai fondatori mitologici dell'antica città greca di Akragas. Una scelta che avviene, evidentemente, in prospettiva dell'imminente 2020, anniversario dei 2600 anni dalla fondazione della città.

Ma c'è un però. Questa strada, infatti, aveva già un nome da appena 2 anni: era il 2017, anno del 150esimo anniversario dalla nascita di Luigi Pirandello quando la Giunta decise di avviare un gemellaggio con Lisbona nel nome di Pessoa e Pirandello. Un accordo che prevedeva alcune cose mai fatte e, soprattutto, l'intitolazione di una strada a Pessoa, cioé proprio quella che ora è passata a Aristono e Pistilo. E dire che all'epoca l'intitolazione era stata voluta nel contesto di un "interscambio con il Portogallo per la valorizzazione di due dei più importanti autori del Novecento".

Qualcosa, a questo punto, non deve essere andato a buon fine, stante che ai nostri fondatori abbiamo "rifilato" una strada "riciclata".