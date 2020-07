Andrea Camilleri è arrivato in via Atenea e s'è seduto al bar: tutto pronto per l'inaugurazione della statua

La statua di Andrea Camilleri è già in via Atenea. Proprio in questi minuti è in fase di sistemazione l'opera dello scultore racalmutese Giuseppe Agnello. Ad assistere alla sistemazione dell'opera d'arte anche il sindaco di Agrigento Lillo Firetto e lo scultore stesso naturalmente.

Il grande evento - la commemorazione del primo anniversario della morte e l'inaugurazione della statua - si terrà domani. Ma Camilleri è già arrivato in via Atenea, nei pressi della scalinata di piazza San Francesco, e s'è seduto al bar.

Un anno fa, qualche settimana dopo che Camilleri era morto, l'amministrazione comunale di Agrigento pensò ad una statua per ricordare e commemorare. "Ma il Comune era in condizioni finanziarie drammatiche, - ha ammesso, negli scorsi giorni, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, lo stesso sindaco - . Ringraziamo i donatori che hanno voluto tenere 3 passi indietro rispetto a questa iniziativa. Abbiamo trovato una coppia che, benché non agrigentini, sono degli estimatori di Camilleri". La scultura è stata donata al Comune da Margherita Marrazza che pur non essendo siciliana ha voluto esprimere gratitudine nei confronti della città dei Templi e ad Andrea Camilleri.

La scultura iperrealista di Giuseppe Agnello, coglie l’immagine dello scrittore seduto al tavolino di un caffè, con una sedia libera accanto, a disposizione di quanti, percorrendo “il salotto buono” della città, avranno il piacere di sedersi per qualche istante, accanto all’autore di tanti successi editoriali.

