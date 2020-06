Hanno scambiato la statale 640 per un autodromo, pizzicati automobilisti a 200 kmh

Dodici contravvenzioni per aver superato i limiti di velocità lungo la strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta. Statale che, in alcuni casi, sarebbe stata addirittura scambiata per un autodromo. Ad incastrare gli automobilisti con il "piede pesante" ci hanno però pensato i poliziotti della Stradale di Agrigento che è coordinata dal vice questore aggiunto Andrea Morreale. E lo hanno fatto grazie al nuovo telelaser Trucam. Si tratta di un'apparecchiatura che è dotata di una videocamera ed è in grado di generare brevi video come prova delle infrazioni accertate.

Terminati i controlli effettuati, anche sulle statali, per provare a contenere il rischio contagio da Covid-19, la sezione Stradale di Agrigento ha, negli ultimi giorni, potenziato i servizi di vigilanza stradale per il contrasto alle violazioni ai limiti di velocità, tra le principali cause di incidenti stradali. Durante questi controlli sono state fatte ben 12 contravvenzioni per superamento dei limiti di velocità: 10 veicoli sono stati sanzionati per superamento dei limiti di oltre 40 kmh e 3 veicoli per superamento di oltre 80 kmh, con una velocità accertata massima di ben 201kmh.

In totale sono stati decurtati 82 punti-patente e 10 sono state le sanzioni che prevedono il ritiro della patente di guida.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso del fine settimana sono state elevate anche 4 contravvenzioni per superamento dei limiti di velocità nei pressi della rotonda degli scrittori. Ad accertare queste violazioni - rilevando una velocità di 82 chilometri orari - è stata la postazione fissa che si trova proprio a pochi metri dalla rotonda San Pietro.