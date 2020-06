Incidente: auto contro un muretto, 34enne finisce al pronto soccorso

C'è forse un colpo di sonno dietro l'incidente stradale che ha fatto finire un 34enne agrigentino all'ospedale "San Giovanni di Dio". L'uomo è rimasto ferito, ma non è - non dovrebbe essere - in pericolo di vita. L'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, si è verificato lungo la strada statale 640, all'altezza del bivio per Favara, ma in territorio di Agrigento. Il 34enne era alla guida di una Fiat Punto che, per cause ancora non chiare e in corso d'accertamento, ha sbattuto contro un muretto di cinta.

Sul posto, sono accorsi - oltre all'ambulanza del 118 che ha trasferito il ferito al pronto soccorso - i poliziotti della sezione Volanti che si sono occupati degli accertamenti di rito.