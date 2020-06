Stalli per il mercato del venerdì, scoppia la baruffa fra ambulanti: accorre la polizia

La realizzazione degli stalli per l’area mercatale del venerdì, ieri pomeriggio, in piazzale Ugo La Malfa, ha fatto scoppiare il caos. A “scontrarsi” un gruppo di commercianti ambulanti che, a quanto pare, non concordavano sulle nuove location. I punti dove dovranno essere piazzate le bancarelle risultano essere decisamente distanziati, in ossequio alle misure di prevenzione del rischio contagio da Covid-19, ma a quanto pare quelle nuove location non sono risultate essere gradite.

Così mentre alcuni operai realizzavano le strisce per contrassegnare gli stalli, e la polizia municipale sovrintendeva, è scoppiata la baruffa. Oltre alle urla, pare che qualcuno – ma non ci sono conferme ufficiali – sia venuto alle mani. Sono accorse più pattuglie della polizia che oltre a riportare la calma hanno invitato i presenti a formalizzare querela di parte.