"Ti sfregio con l'acido e ti sciolgo la pelle con la cera", giudizio immediato per 25enne

"Vengo a trovarti e ti butto l'acido in faccia, così ti sfregio a vita". Il venticinquenne Alessandro Rizzo, in effetti, sembrava intenzionato a farlo sul serio visto che era sul pullman partito da Agrigento con destinazione Roma, dove l'ex compagna, di due anni più grande, si era trasferita insieme al loro figlio, dopo avere allacciato una nuova relazione per tentare di sottrarsi alle persecuzioni del suo ex.

"Minacciò di morte la sua ex", è atteso il verdetto del Riesame

Tre mesi dopo l'arresto, il gip Francesco Provenzano ha disposto il giudizio immediato: il giovane, imputato di stalking, andrà direttamente a processo senza neppure passare dall'udienza preliminare. La prima udienza del dibattimento è stata fissata per l'8 luglio davanti al giudice Giuseppa Zampino. Il suo difensore, l'avvocato Daniele Re, entro quindici giorni potrà chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

Il giovane era stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Roma dopo l'ennesimo messaggio di morte indirizzato con il suo telefonino all'ex fidanzata. Alessandro Rizzo venne bloccato, e arrestato, alla stazione di Roma Est, dopo che era sceso dal pullman che da Agrigento lo aveva fatto arrivare fino alla capitale.

Il giovane, secondo quanto ha denunciato la ragazza, l'avrebbe minacciata ripetutamente di morte e di sfregiarla con l'acido. "Ti sciolgo la pelle come la cera", le avrebbe detto in una circostanza.

Per incuterle timore, le avrebbe fatto presente che stava andando a trovarla a Roma e l'avrebbe uccisa. La presunta vittima, temendo per la sua vita, avvisò la polizia che si mise sulle tracce del giovane che è stato bloccato alla stazione di Roma Est, dove, probabilmente, avrebbe voluto dare seguito alle minacce.