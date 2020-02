Sposta i rifiuti dalla scalinata e viene multato: l'ira del ristoratore

Ripreso dalla telecamera mentre deposita sacchetti della spazzatura all'ingresso della via Atenea. Multato, dunque, dopo essere stato identificato, per 600 euro. In realtà, quell'uomo - Dario Tuttolomondo, titolare di due attività di ristorazione, - non stava affatto abbandonando i sacchetti d'immondizia, ma li stava semplicemente spostando di un paio di metri dalla scalinata Madonna degli Angeli. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. "Da mesi e mesi mi batto per questa incredibile situazione. Posso mai lavorare con queste sporcizie a pochissimi metri dal locale? - ha dichiarato l'imprenditore al quotidiano catanese - .Non è bello per chi deve andare a cenare al ristorante assistere a questo spettacolo. Non posso accettare la multa e nemmeno di essere trattato come uno sporcaccione, con tanto di foto rilanciata su Facebook".