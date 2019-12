Babbaluciara e Maddalusa invase dai rifiuti, MareAmico chiede aiuto

"La spiaggia della Babbaluciara e della Maddalusa a San Leone sono completamente invase dai rifiuti che il mare ha restituito al mittente. Si tratta di diverse tonnellate di legname e canne mischiate a plastiche di ogni tipo, frigoriferi e bottiglie di vetro". A lanciare l'allarme, dopo averlo documentato, è stata l'associazione ambientalista MareAmico che annuncia: "Nelle prossime settimane i volontari di Mareamico, insieme con i cittadini di Agrigento, cercheranno di mettere in sicurezza questi rifiuti e raccogliere il possibile. Ma senza l'aiuto delle istituzioni sarà un lavoro pressochè impossibile da realizzare. Chiediamo un aiuto concreto al presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, sempre sensibile nel cercare di risolvere i problemi ambientali, per liberare queste spiagge dai rifiuti, prima che ritornino in mare".