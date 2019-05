Spaccio in piazza Ravanusella, serata di presidio per la polizia

Serata di presidio, quella di venerdì scorso, per i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Per ore ed ore, anche senza farsi notare, gli agenti sono rimasti fra piazza Ravanusella e via Vallicaldi. In quell’area, insomma, che è ritenuta il “quartier generale” dello spaccio di hashish e marijuana.

Fra poliziotti in divisa e agenti in borghese, di fatto, nessun spacciatore si è avvicinato, né tantomeno si è messo “al lavoro”, nel centro storico di Agrigento. Una presenza, quella degli agenti, che è servita per garantire prevenzione e repressione, ma che è servita a suggellare – qualora qualcuno avesse ancora qualche dubbi – un messaggio chiaro: lo Stato c’è ed è presente. Un messaggio che, inevitabilmente, i poliziotti hanno voluto lanciare dopo che, appena 24 ore prima, erano stati aggrediti.

In via Empedocle, nei pressi di piazza Ravanusella, due agenti della sezione Volanti volevano semplicemente controllare due extracomunitari, loro vecchie conoscenza. E’ bastato chiedere i documenti ai due giovanissimi, originari del Gambia, per essere aggrediti con calci e pugni. Pesantissime le minacce: “Ti ammazzo”. I due, dopo essere stati bloccati, sono stati denunciati alla Procura. Ma neanche 24 ore dopo, i poliziotti sono tornati nella stessa area.