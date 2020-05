Marijuana sul balcone e "roba" in tasca in pieno centro: un arresto e una denuncia

Pare che non sia riuscito a cedere la dose all’acquirente. Alla vista della pattuglia dei carabinieri, gambe in spalla, ha tentato una fuga a perdifiato. Ma non è servito a nulla. Così come non è servito andare in escandescenze e scagliarsi contro i militari che lo avevano bloccato. E’ un ventenne il ghanese che è stato arrestato, dai carabinieri della stazione di Agrigento, nel centro cittadino. Ma c’è stato anche un trentenne agrigentino trovato in possesso di piantine di marijuana coltivate sul terrazzo. Ed in questo caso è scattata una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica.

Dal centro cittadino ai quartieri satelliti, come Monserrato, non si fermano i controlli dei carabinieri per prevenire e reprimere quello che è ormai, purtroppo, un fenomeno più che allarmante: lo spaccio di stupefacenti. E i risultati, appunto, non mancano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In centro, i militari dell’Arma della stazione di Agrigento hanno notato lo strano atteggiamento di un ventenne immigrato che era praticamente accanto ad un agrigentino. La pattuglia, subodorando lo spaccio, s’è avvicinata per dare un’occhiata. Ma alla vista dei carabinieri, l’extracomunitario è scappato. Credeva forse di riuscire a farla franca. Ma i militari sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo, nonostante fosse andato in escandescenze. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre per la roba di cui è stato trovato in possesso è scattata una segnalazione alla Prefettura quale consumatore abituale di stupefacenti. Lo stupefacente è stato, naturalmente, sequestrato. Un disoccupato agrigentino trentenne è stato invece denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Il giovane pare che durante un controllo mirato sia stato trovato in possesso di alcune piantine di marijuana che coltivava sul balcone. A nulla sono valsi i tentativi di spiegazione e giustificazione. A suo carico è stata formalizzata infatti una denuncia alla Procura di Agrigento.