"Custodiva 77 dosi di hashish", arrestato e portato al Malaspina un diciassettenne

E’ stato trovato in possesso di 77 dosi di hashish, “roba” verosimilmente pronta per essere spacciata ai giovanissimi – ma non solo – nei pressi dei locali della movida o nelle vicinanze della spiaggia. Un diciassettenne italiano è stato arrestato, nelle ultime ore, dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento. Dopo la perquisizione nell’immobile, che era nella sua disponibilità, il sequestro dell’hashish e l’arresto, l’adolescente è stato trasferito al Malaspina di Palermo. Un fascicolo, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato aperto a suo carico dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'indagine dei militari dell’Arma è ancora in corso e non sono affatto esclusi ulteriori sviluppi.

Non è chiaro come i carabinieri siano arrivati al ragazzino, né come su di lui si siano concentrati i sospetti visto che, ad un certo punto, è stata realizzata la perquisizione nell’immobile di sua proprietà. Sembra probabile, come è già avvenuto in altri analoghi casi, che i carabinieri possano aver notato strani, inusuali, movimenti da parte del diciassettenne o nelle vicinanze di quello stabile. Sembra ancor più probabile, però, che il diciassettenne – visto che aveva ben 77 dosi pronte – fosse un pusher “gettonato” da parte dei giovani che frequentano i luoghi della movida. Se tutte quelle dosi fossero state immesse sull’illegale mercato dello spaccio avrebbero potuto fruttare poco meno di mille euro. L’inchiesta è, appunto, ancora aperta. Servirà, fra le altre cose, capire se l’adolescente si rilevi collaborativo o meno, anche per riuscire a tracciare la strada che l’hashish ha seguito per arrivare prima fino ad Agrigento e poi fino a quell’immobile dove il ragazzo lo teneva custodito per poi spacciarlo.