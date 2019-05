"C'è altra droga nascosta", la polizia torna in centro: trovata pure "eroina dei poveri"

Non soltanto hashish abbandonato, durante la fuga, per strada o nascosto fra le fessure degli immobili abbandonati, ma anche confezioni di uno psicofarmaco contro l’epilessia che, se miscelato ad alcol, crea gli stessi effetti dell’eroina. Un mix che, già a livello nazionale, viene definito come “l’eroina dei poveri”. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, ieri, nell’arco di poche ore, sono stati ben due volte in via Vallicaldi e traverse limitrofe: alle spalle della centralissima piazza Ravanusella. E in entrambi i casi è stata sequestrata "roba".

La prima volta, la polizia è accorsa perché in via Vallicaldi era stata segnalata un tafferuglio fra extracomunitari. La rissa è scoppiata - stando a quanto è stato ricostruito dai poliziotti che hanno sentito numerosi residenti della zona - proprio per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sembra verosimile che i migranti si “contendessero” l’ormai famosa “piazza” di smercio. Quei vicoli del centro storico sono ritenuti, dai pusher africani, strategici. E questo perché sono vicinissimi ai luoghi della movida agrigentina.

Poche ore dopo il sequestro di 30 “tocchetti” di hashish, al 113 è arrivata una nuova chiamata: “C’è altra droga nascosta in un muretto”. A fare la segnalazione, un cittadino. Uno dei tanti che ormai è stanco del continuo via vai di pusher e consumatori che prosegue alle spalle di piazza Ravanusella. I poliziotti della sezione Volanti, ancora una volta, sono dunque tornati fra via Vallicaldi e salita Boccerie dove è stata recuperata e sequestrata altra “roba”. Ma oltre a sequestrare hashish, gli agenti hanno anche trovato, e sequestrato, delle confezioni di uno psicofarmaco contro l’epilessia: quello che una volta miscelato con alcol crea gli stessi effetti dell’eroina.