"Spaccio di droga in piazza Ravanusella": tornano liberi tre indagati

Tre degli indagati dell'inchiesta antidroga dei carabinieri, denominata "Piazza pulita", tornano liberi: seppur con il divieto di dimora ad Agrigento. Lo ha deciso il tribunale del Riesame che ha in parte accolto - stando a quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - il ricorso degli avvocati difensori. Divieto di dimora ad Agrigento, dunque, per un diciannovenne e un ventunenne originari del Gambia (entrambi difesi dall'avvocato Roberto Majorini) e per la donna belga, ma da sempre residente in città (rappresentata e difesa dall'avvocato Nino Casalicchio).

Adesso si aspetta che il Riesame decida anche per la posizione degli altri tre indagati.