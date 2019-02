"Spacciava hashish in via Pirandello", arrestato un 17enne

L’arresto di un presunto pusher e una segnalazione, fatta in Prefettura, di un giovane che aveva acquistato “roba”. E' accaduto, nelle ultime ore, in via Pirandello: nel cuore di Agrigento.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura, da mesi ormai, tengono sistematicamente d’occhio i luoghi della movida agrigentina. E lo fanno per prevenire e reprimere il crescente spaccio di sostanze stupefacenti. E’ in questo contesto che è scattato un nuovo, ennesimo, arresto. In via Pirandello, gli agenti della sezione Volanti hanno sorpreso un diciassettenne, originario del Gambia ma residente in una casa d’accoglienza di Palma di Montechiaro, mentre stava spacciando hashish.

All’arrivo dei poliziotti, l’agrigentino acquirente, come se nulla fosse, avrebbe lasciato cadere dalle mani una dose. Un comportamento che non è sfuggito agli investigatori che, seppur con fatica e questo perché avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente, sono riusciti a bloccare l’immigrato che aveva, pochi istanti prima, ceduto l’hashish. Il minorenne del Gambia è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sarebbe stato trovato in possesso di alcune decine di grammi, suddivise in dosi, di roba. Ma il giovane è stato anche denunciato – sempre alla Procura della Repubblica, presso il tribunale per i minorenni di Palermo - per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.