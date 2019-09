"In possesso di 93 grammi di cocaina", Pm chiede condanna a 4 anni e 6 mesi

Il pubblico ministero Cecilia Baravelli ha chiesto la condanna a 4 anni e 6 mesi per Mario Lo Zito, 46 anni, di Agrigento arrestato lo scorso novembre perché trovato - secondo l'accusa - in possesso di 93 grammi di cocaina. Ad arrestare Lo Zito furono i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. La "roba" in possesso della quale venne trovato avrebbe fruttato - stando sempre all'accusa - circa 9 mila euro.

Il quarantaseienne, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Re, avrebbe ammesso i fatti: "La droga mi serviva per spacciare". La sentenza del giudice per le udienze preliminari del tribunale di Agrigento, Luisa Turco, è attesa per il prossimo 21 ottobre.