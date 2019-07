Realizzata una sopraelevazione abusiva, sospeso un cantiere edile

Sospeso un cantiere edile. A disporlo, dopo il controllo effettuato dalla polizia municipale, è stato il dirigente del settore Territorio e Ambiente del Comune di Agrigento: Giuseppe Principato. Nella periferia della città dei Templi, zona a vincolo sismico, è stata accertata la realizzazione di una sopraelevazione e copertura con travi di legno. Alla sopraelevazione si accede, secondo quanto appurato dai vigili urbani, con una scala in ferro. La sospensione del cantiere edile è stata disposta in attesa che si arrivi ad un provvedimento sanzionatorio definitivo. In caso di inadempienza alla sospensione – avvertono dal Comune – si può arrivare al sequestro del cantiere.