Sgb Asu, Lucia Guagliano è la nuova segretaria provinciale

Lucia Guagliano di Racalmuto è la segretaria provinciale del comparto Asu.

"Dopo 20 anni di sconcertante precariato, vogliamo intraprendere una via che ci porti alla soluzione definitiva qual è la stabilizzazione. I lavoratori da troppo tempo senza contratto, contributi e con un misero sussidio non possono continuare a guardare con ansia e disperazione ogni fine dell’anno per ansimare una proroga che serva a programmare la loro definitiva stabilizzazione - ha dichiarato, al momento dell'insediamento, la neo segretaria provinciale del comparto Sgb Asu - . Chiederemo un incontro urgente con il presidente Nello Musumeci e con l’assessore regionale competente per trovare una definitiva soluzione a questo dramma che dura ormai da 20 anni".