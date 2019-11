"Facevano arrivare lavoratori dell'Est per sfruttarli nelle campagne": 7 fermi

I carabinieri del comando provinciale di Agrigento e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno eseguito nella notte sette fermi emessi dalla Procura della Repubblica nei confronti dei componenti di una organizzazione criminale che faceva giungere in provincia lavoratori dell’Est con visto turistico, per poi sfruttarli nelle campagne per pochi euro all’ora. L’operazione, convenzionalmente denominata "Ponos" è partita il maggio scorso ed è stata svolta mediante intercettazioni, reiterati pedinamenti ed attraverso le riprese di sofisticate telecamere montate all’insaputa degli indagati.

I carabinieri hanno filmato come le vittime venissero stipate, anche in quaranta, all’interno di furgoni adibiti al trasporto, per poi essere costrette a lavorare nei campi, sotto il costante controllo dei caporali, anche per 10-12 ore senza sosta, sia sotto il caldo torrido, sia con la pioggia battente.