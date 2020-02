"Bancarotta fraudolenta": maxi sequestro al "re dei supermercati"

La polizia e la Guardia di finanza di Agrigento hanno eseguito - in esecuzione di un decreto emesso dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale - un rilevane sequestro patrimoniale a carico di Giuseppe Burgio, noto imprenditore operante nel settore della grande distribuzione. Il sequestro, realizzato su proposta del questore Rosa Maria Iraci, riguarda diversi beni immobili, tra cui un centro commerciale, autovetture, conti correnti e gioielli, per diversi milioni di euro.

Era la fine di ottobre del 2016 quando scattava l'operazione "Discount". Operazione scaturita da una indagine che ha riguardato i fallimenti di quattro società - avvenuto fra il dicembre 2011 e l'ottobre del 2012 - tutte riconducibili a Giuseppe Burgio.

"BANCAROTTA FRAUDOLENTA, ARRESTATO GIUSEPPE BURGIO

Burgio, allora, venne arrestato dal nucleo di polizia tributaria delle fiamme. Alla custodia cautelare di Burgio si arrivò, stando alle ricostruzioni fornite da investigatori ed inquirenti, per "plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta consumate in danno delle quattro società ed in relazione ai cui fallimenti ha procurato danni ai creditori sociali per quasi 50 milioni di euro, rendendosi - prosegue l'accusa - responsabile di distrazioni per oltre 13 milioni di euro".