Il semaforo di via Crispi diventa virale, file infinite e la satira che impazza

Il semaforo della via Crispi è diventato virale. Lunghe file, traffico spesso – nelle zone clou di giornata – in tilt e situazione che a volte diventa insostenibile. Il semaforo della via Crispi è anche diventato motivo di goliardia. Sui social la satira impazza ogni giorno di più.

“Pasquetta dove? Al semaforo della via Crispi”. Satira Agrigentina “ricama” facile su una situazione che a tratti ha anche del paradossale. Un video, che in poco tempo ha raggiunto migliaia di visualizzazioni, è diventato il leitmotiv per molti agrigentini. Non è solo satira, sono migliaia gli automobilisti agrigentini, che si imbufaliscono per una lunga attesa. Spesso, a loro dire, estenuante. Il semaforo di Via Crispi è diventato, oramai, quasi famoso per una situazione che oggi più che mai è diventata virale sui social.