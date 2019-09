Incidente fra auto e moto in via Mazzini, 26enne finisce in ospedale

Scontro fra auto e moto, all’altezza tra viale Sicilia e via Mazzini ad Agrigento. Un ventiseienne, il giovane che era a bordo dello scooter Piaggio Liberty 125, è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

A sbattere, per cause che sono ancora in corso di ricostruzione da parte della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale, sono stati lo scooter Piaggio Liberty e un’autovettura, Lancia Y, guidata da un trentenne. Ad avere la peggio, in quello che sembrerebbe essere stato un violento incidente stradale, finendo pesantemente sul selciato, è stato il motociclista. I soccorsi sono stati tempestivi e con un’autoambulanza del 118, il ventiseienne è stato portato in ospedale: ha riportato diversi traumi, ma non è, per fortuna, in pericolo di vita. Illeso, invece, l'automobilista. Sul posto, una volta scattato l’allarme, si sono precipitati gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia locale che si sono occupati sia della viabilità, immediatamente andata in tilt, che della ricostruzione della dinamica dell’incidente.