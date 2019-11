Esce di casa e non fa più ritorno: scomparso un tunisino 37enne

Esce da casa e non fa più ritorno. La moglie, una agrigentina di 34 anni, allarmata, s’è presentata dai carabinieri per denunciare l’allontanamento del proprio marito. I militari dell’Arma della stazione di Agrigento, poco dopo aver raccolto la segnalazione, hanno immediatamente avviato una sorta di rastrellamento del territorio: partendo da quelle che sono le zone maggiormente frequentate, se non abituali, da parte del tunisino trentasettenne, da anni residente nelle città dei Templi.

A quanto pare, non sarebbe la prima volta che l’uomo si allontana da casa. Ma questa volta, appunto, la moglie s’è detta preoccupata ed ha chiesto “aiuto” ai militari dell’Arma. La nota di ricerche e rintraccio è stata diramata – dai carabinieri della stazione di Agrigento – a tutte le pattuglie distribuite sul territorio, ma anche alle altre forze dell’ordine. I primi controlli, a quanto pare, avrebbero dato esito negativo: il trentasettenne tunisino non è stato trovato nei posti che sono stati indicati come maggiormente frequentati. Le ricerche, naturalmente, vanno avanti in maniera sistematica.