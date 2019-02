"Gestiva abusivamente delle scommesse online", denunciato titolare di bar

"Gestiva abusivamente delle scommesse on line, tramite un bookmaker straniero, in assenza di concessione e di licenza di polizia". E' per esercizio abusivo dell'attività di gioco che il gestore di un locale del Villaggio Mosè è stato denunciato dai carabinieri, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

I militari dell’Arma della compagnia della città dei Templi – e non è la prima volta che accade – hanno effettuato un controllo mirato e sono riusciti, secondo quanto è stato reso noto ufficialmente ieri, a trovare dei pc con i quali si facevano delle scommesse on line. Questa serie di controlli erano stati avviati, su disposizione del comando provinciale dei carabinieri, già lo scorso anno.

Ed è proprio in questo contesto – sempre per la prevenzione e la repressione di eventuali irregolarità – che i carabinieri hanno effettuato il controllo anche al Villaggio Mosè.