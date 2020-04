Coronavirus, la speranza ha il nome di "Sciacca": solo 6 i positivi in quello che è stato il maxi focolaio della provincia

Non è finita. Certamente non può ancora considerarsi finita anche perché si è in attesa di ben 283 tamponi rino-faringei. Ma la speranza di farcela contro il Coronavirus, nell'Agrigentino, ha un solo nome: Sciacca. Quello che era il più grande focolaio della provincia - ben 23 le persone risultate positive dall'inizio della pandemia - si è notevolmente ridimensionato.

A fare un bilancio, in queste ore, è stato - con l'obiettivo di fare chiarezza - il sindaco Francesca Valenti. "Dall’inizio dell’epidemia, abbiamo avuto 23 contagiati: 3 sono deceduti; 14 sono guariti; 6 ancora positivi - ha scritto - . Inoltre, l’Asp ha un elenco di soggetti in isolamento: 538 ad oggi. Di questi, 255 sono con tamponi negativi; 283 sono in attesa". ll sindaco Valenti ha lanciato anche una frecciatina all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento: "I dati comunicati quotidianamente non sono infatti aggiornati".

L'Asp, in realtà, non fornisce il numero dei guariti Comune per Comune. Ma divulga - nel quotidiano report - un dato complessivo: tutti i guariti dell'intera provincia. Il numero delle persone che, dall'inizio della pandemia, sono rimaste infette resta sempre attribuito, paese per paese, in maniera totale: senza differenziazioni fra deceduti, guariti e ancora positivi.

A Raffadali, ad esempio, nonostante non vi siano più infetti (lo ha reso noto ieri il sindaco Silvio Cuffaro) continuano ad essere attribuiti 3 casi. Si tratta del numero dei soggetti contagiati.