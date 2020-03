Laboratori per i test sul Covid-19, è corsa contro il tempo per attrezzare Agrigento e Sciacca

La Regione ha autorizzato i laboratori, degli ospedali di Agrigento e Sciacca, ad effettuare i test di biologia molecolare per la ricerca del Covid-19. Il responsabile del laboratorio di Agrigento ha già attivato le misure necessarie per rendere operativo, al più presto possibile, il sistema. Pare che manchino delle ulteriori attrezzature per incrementare e accelerare la procedura. E', di fatto, corsa contro il tempo.

“Agrigento non si arrende” ha deciso, ancora una volta, di mobilitarsi e con le donazioni a disposizione procedere subito all’acquisto di quel che serve e abbattere, di fatto, i tempi e le lungaggini burocratiche. Servono delle cappe microbiologiche, delle pipette e un thermo mixer centrifuga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“I nostri contributi verranno, come al solito, indirizzati alla confraternita Misericordia, mettendo nella clausola del bonifico: acquisto attrezzatura laboratorio ospedali Agrigento-Sciacca – hanno reso noto da ‘Agrigento non si arrende’ - . Alla confraternita è già stata inviata la lista delle attrezzature necessarie”. Il gruppo “Agrigento non si arrende” riunisce numerose figure mediche ospedaliere, extra ospedaliere e di medicina di base, nonché figure sanitarie come farmacisti, biologi e altre professionalità di rilievo dell’Agrigentino.