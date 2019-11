Schiamazzi e rumori molesti, giovani allontanati con secchiate d'acqua

Un gruppetto di ubriachi, nella zona di Porta di Ponte, per ore ed ore, s’è intrattenuto in schiamazzi vari. Alle 4 di ieri, un residente esasperato ha provato ad allontanarli definitivamente, con delle secchiate d’acqua. La risposta dei giovanissimi è stato un poco augurale urlo da stadio: “Devi morire! Devi morire!”.

Nel frattempo, dei vandali - scatenati - hanno, sempre durante la notte fra sabato e domenica, sradicato e distrutto una giara posta ad ornamento di alcuni esercizi commerciali in via Vela, in una traversa della via Atenea.