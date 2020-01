Altro cadavere di sub recuperato a Termini Imerese, il "giallo" si infittisce

Mentre s'attende ancora di capire se fra i rinvenimenti delle scatole ricolme di panetti di hashish e i primi due sub ritrovati morti fra Cefalù, nel Palermitano, e Castel di Tusa, nel Messinese, un terzo sub morto è stato ritrovato in contrada Ginestra, a Termini Imerese, lungo il litorale del Palermitano. Ha il volto

sfigurato e non è riconoscibile. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

La distanza massima tra i luoghi dei ritrovamenti è di circa 60 chilometri. Le morti potrebbero essere collegate con alcuni carichi di hashish trovati in diverse spiagge dell'isola: prima fra tutte a San Leone, nella zona dell'ex eliporto. Si sono poi registrati rinvenimenti di scatole piene zeppe di panetti di hashish anche a Castelvetrano e Marsana, nel Trapanese, a Capo d'Orlando nel Messinese ed ancora a Realmonte.

Sulla vicenda stanno indagando cinque procure: Agrigento, Trapani, Termini Imerese, Patti e Messina, nei cui territori sono stati effettuati i ritrovamenti di droga.