Sbaglia auto e forza la portiera: scoppia il caos nel parcheggio del supermercato

Sbaglia macchina, non riesce ad aprire la portiera e va in escandescenze accanendosi fino a quando, di fatto, non forza lo sportello e non riesce ad entrare nell’abitacolo dove carica tutta la spesa fatta. Ma la Peugeot 207 grigia non parte. Quella macchina non ne vuole proprio sapere di mettersi in moto. Ad accorgersi di un uomo, seduto al volante della sua autovettura, laddove l’aveva lasciata regolarmente posteggiata, è stata, poco dopo, la proprietaria dell’utilitaria. Una donna che, naturalmente, non riuscendo a comprendere cosa fosse, poco prima accaduto, s’è allarmata ed ha chiamato la polizia. Lungo viale Fosse Ardeatine, nel quartiere di Villaseta, nel posteggio di un grosso supermercato per la precisione, sono subito sopraggiunte le pattuglie della sezione Volanti della Questura.

I poliziotti hanno subito riportato la calma perché, inevitabilmente, fra le parti era scoppiato il caos. Gli agenti hanno ascoltato tanto il quarantenne agrigentino, che a quanto pare sarebbe risultato essere alticcio, e la proprietaria della Peugeot 207. L’equivoco è stato ben presto chiarito. Il quarantenne aveva, appunto, “soltanto” sbagliato macchina. Perché la sua – dello stesso modello e colore – era posteggiata poco più avanti. Il danno – alla portiera dell’utilitaria, ma anche alla carrozzeria, - era stato però già fatto. Un danneggiamento in piena regola, dunque. Il quarantenne e l’agrigentina, vera proprietaria di quella Peugeot 207 grigia, alla fine sono riusciti concordare la riparazione della macchina e, davanti gli stessi poliziotti della sezione Volanti, si sono scambiati le generalità e tutti i dati.