Cosimo Antonica è tornato ad indossare la sua divisa: prima uscita pubblica

Prima uscita istituzionale, fatta come è nel suo stile: in punta di piedi, per Cosimo Antonica che è tornato ad essere comandante della polizia municipale di Agrigento dalla scorsa domenica, 1 dicembre. Antonica, tornando ad indossare la sua divisa, stamani ha preso parte - al comando provinciale dei vigili del fuoco - alla cerimonia in onore di Santa Barbara che è la patrona dei pompieri e dei militari della Guardia costiera.

Dopo 2 anni e 7 mesi - contrassegnati anche da ricorsi al tribunale - Antonica, ex capitano dell'Arma dei carabinieri, è tornato nel posto per il quale aveva vinto il concorso: quello di comandante della polizia municipale dove aveva preso servizio nel 2010.

Gaetano Di Giovanni, fino a qualche settimana addietro dirigente del Comune di Agrigento e comandante della polizia municipale, è stato - di recente -nominato, dal governatore Musumeci, presidente della commissione di gara della sezione provinciale Urega.