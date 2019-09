Vasca idromassaggio e piccolo box abusivo: sanzione e demolizione

Non ci sono più – o comunque non sono più all’ordine del giorno – i casi di costruzioni, grandi o piccole, completamente abusive. Non significa però che l’abusivismo edilizio si sia definitivamente estinto. Talvolta, è vero, sembra scomparire. Poi, però, all’improvviso, riaffiora. Non in maniera plateale, come un tempo. Ma c’è. E talvolta riguarda anche dei lavori inusuali. A San Leone è stata scoperta una vasca esterna interrata per idromassaggio e relative opere per la collocazione degli impianti per il funzionamento e un manufatto in muratura di 6 metri quadrati, con copertura in legno. Verosimilmente una sorta di angolo relax. Ma abusivo.

Il dirigente, facente funzioni, del settore Territorio e Ambiente di palazzo dei Giganti, Antonino Insalaco, ha ordinato ai proprietari di “demolire, a propria cura e spese, il manufatto di sei metri quadrati entro 90 giorni” ed ha applicato “ai responsabili dell’abuso la sanzione amministrativa di mille euro per le restanti opere”. Un’ordinanza che, di fatto, segue quella di sospensione dei lavori che era stata già firmata sempre dai dirigenti del Municipio.

Alla polizia municipale è stato già richiesto di verificare e comunicare tempestivamente, alla scadenza dei 90 giorni di tempo assegnati, l’ottemperanza o meno all’ordinanza”. Decorso infruttuosamente il termine, appare inevitabile che si procederà d’ufficio a spese – in danno - dell’interessato. La sanzione dovrà essere invece pagata entro 30 giorni. Contro questo provvedimento è, però, ammesso ricorso al Tar Sicilia entro 60 giorni.