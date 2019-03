Cade a San Leone a causa di un tombino, chiesti quasi 30 mila euro di danni

A San Leone, in via Pascoli, ha avuto un brutto incidente a causa del dislivello fra il tombino e la sede stradale. Adesso, l'agrigentina che è rimasta ferita nell'agosto del 2017 ha citato il Comune davanti al tribunale e chiede un risarcimento danni di 27.701 euro. Il Comune di Agrigento però non ci sta a pagare e il sindaco Lillo Firetto ha autorizzato la costituzione in giudizio, conferendo l'incarico di difesa e rappresentanza all'avvocato Agata Vecchio.

La domanda dell'attrice, che è rimasta gravemente ferita dopo quell'incidente, - secondo l'ufficio legale di palazzo dei Giganti - è infondata in fatto e in diritto.