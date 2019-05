Senza cintura, con revisione scaduta o posteggiate male: "strage" di auto multate

Lo Street control colpisce ancora. E lo fa in maniera seria. Durante l'ultimo fine settimana di controlli, la polizia municipale di Agrigento ha elevato ben 85 contravvenzioni per il mancato uso della cintura di sicurezza, per revisioni scadute, auto parcheggiate in divieto: soprattutto sui marciapiedi e che determinavano anche intralcio alla circolazione.

L'attenzione della polizia municipale di Agrigento, durante il week end, è stata focalizzata - utilizzando l'apparecchiatura di controllo fisso e mobile - su San Leone, centro della movida estiva. Grazie alla sofisticata apparecchiatura dello Street control, i risultati - per la polizia municipale - non sono mancati. Anzi.