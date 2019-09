Barchino riesce ad arrivare fino a San Leone: in fuga circa 25 migranti, 10 bloccati

Sono arrivati perfino a San Leone, davanti la spiaggia - così conosciuta - dell'OceanoMare. Pare che siano 25 i migranti che sono arrivati fino all'arenile di San Leone senza che si innescasse alcun allarme, né soccorso. Gli extracomunitari, verosimilmente tunisini, si sono subito catapultati sulla terraferma e sono fuggiti, a gambe levate, lungo le strade del quartiere balneare.

L'allarme è stato raccolto dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che hanno già bloccato una decina di extracomunitari: molti erano in via Teodorico, una perpendicolare di via Degli Imperatori. Le ricerche e il rastrellamento del territorio proseguono.