Panetti di hashish spiaggiati: sequestrati 50 pezzi per oltre 3 chili

Panetti ancora integri e altri in frammenti. Sono 50 i pezzi di stupefacente - per un totale di 3 chili - che sono stati ritrovati e già recuperati dai carabinieri del reparto Radiomobile della compagnia di Agrigento. La "roba" era spiaggiata sull'arenile di San Leone. L'idea è che sia stata portata a riva dalle correnti marine.

Questa volta non vi sarebbe stato nessuno scatolone. I carabinieri della compagnia, al momento, si stanno occupando della pesatura dei panetti, alcuni appunto integri e altri spezzettati.

Si tratta del quarto, se non forse addirittura quinto, rinvenimento che si registra - a partire dall'inizio dell'anno - nell'Agrigentino. Il primo rinvenimento e sequetro è avvenuto nella zona dell'ex eliporto di San Leone. Poi ve ne sono stati altri lungo la costa di Realmonte. A fare le varie scoperte sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. E in quei precedenti casi, il "carico" è risultato essere ben più consistente. Si è arrivati anche a panetti di hashish per quasi 40 chili in un'unica soluzione: all'interno di scatole rese impermeabili.

Stamani, il rinvenimento fatto dai carabinieri del nucleo Radiomobile. Ma potrebbe non essere finita. Perché sempre lungo la spiaggia di San Leone, le correnti potrebbero aver depositato altri panetti di hashish. Perché i carichi che compongono le scatole sono - lo ha dimostrato la cronaca dei rinvenimenti agrigentini, trapanesi e messinesi - ben più consistenti.

C'è un'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Un'inchiesta che si sta occupando non soltanto dei ritrovamenti agrigentini, ma anche di quelli trapanesi.