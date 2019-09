Tragedia a San Leone: muore un turista svizzero di 35 anni

E' stato ritrovato con accanto dei farmaci, degli antinfiammatori. Era privo di vita quando, lungo il viale Nettuno a San Leone, poco prima di mezzanotte, è intervenuta l'ambulanza del 118, i carabinieri e la polizia. E' finita nel più tragico dei modi la vacanza - ad Agrigento - di un trentacinquenne svizzero: B. M. B.. Per i sanitari, intervenuti sul posto, il giovane è spirato per arresto cardiaco con presunto aneurisma. Un malore improvviso dunque, un malore che, purtroppo, non gli ha lasciato alcuna possibilità di scampo.

Il trentacinquenne era in vacanza da qualche giorno, assieme ad un amico, ad Agrigento. Nonostante la tempestiva mobilitazione da parte dei soccorritori e delle forze dell'ordine, per il giovane svizzero non c'è stato nulla da fare. La salma è stata portata, su disposizione del sostituto procuratore di turno, alla camera mortuaria dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Sequestrati anche i medicinali, gli antinfiammatori, che il giovane aveva accanto quando è stato ritrovato.