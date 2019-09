L'etilometro "inchioda" due ubriachi in giro per San Leone: denunciati

Un romeno di 30 anni e un agrigentino di qualche anno più grande sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per l’ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza. Il romeno è stato deferito dai poliziotti della sezione Volanti della Questura, l’agrigentino invece dalla polizia Stradale. Entrambi, in due diversi momenti del week end, sono stati fermati e sottoposti a controllo mirato.

L’etilometro non ha lasciato scampo a nessuno dei due. Oltre alla denuncia penale, quale sanzione accessoria, sia i poliziotti delle Volanti che quelli della Stradale hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida ai due automobilisti alticci.